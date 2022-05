Le temps d'une glace!

Rien n’égale une sortie en famille ou entre amis au petit glacier artisanal du coin. Le petit bonheur que procure chaque lichette de glace (celle-ci stratégiquement ciblée) pour ne pas en retrouver sur les souliers vaut son pesant d’or. Que vous aimiez sortir de votre zone de confort – à lire ici une marbrée vanille et chocolat – ou pas, voici quelques crèmeries artisanales qui valent le détour.

Unicone

Photo courtoisie

unicone.ca

3873, rue Saint-Denis, Montréal

Dans la palme des glaces artisanales qui fusent d’originalité, Unicone est dans le haut de la liste. Cette crèmerie chapeautée par deux jeunes sœurs entrepreneures nous fait littéralement voyager, lichette par lichette. Chaque saveur rend honneur à un dessert typique d’un pays ou d’une région : l’Inde avec le pista kulfi (glace safran, cardamome, eau de rose et pistache avec un sorbet mangue et banane), le Japon avec un duo matcha et mochi à la fraise, ou encore le Québec avec bleuets et sirop d’érable. Il faut aussi ajouter que la majorité des créations sont véganes.

Fromagerie Victoria

Photo courtoisie

fromagerievictoria.com

20 succursales partout au Québec

Si vous prévoyez faire de la route cet été, avec 20 succursales dans l’ensemble de la province, il y a de fortes chances que vous croisiez une Fromagerie Victoria. Vous avez bien compris : votre ravitaillement en fromage en grains frais du jour pourra être agrémenté d’une crème molle, d’un sundae ou de leur Vic-Mixte signature aux saveurs qui raviront certainement petits et grands. De quoi rendre l’utile... à l’agréable.

Les Givrés

Photo courtoisie

lesgivres.ca

334, rue Castelnau Est, Montréal

2730, rue Masson, Montréal

3681, rue Ontario Est, Montréal

Pour le parfait compromis entre tradition et originalité (sans toutefois compromettre la qualité des ingrédients), on se rend à l’une des trois adresses de l’excellente crèmerie Les Givrés. Entre la glace molle du moment qui rend toujours honneur à un fruit du Québec, la traditionnelle à la vanille (trempée dans le chocolat !) ou en boules à saveur de bagel, de beurre d’érable, de framboise, de choco-banane, de biscuit – pour ne nommer que ces parfums –, ce n’est pas le choix qui manque ! Une sélection de glaces véganes est aussi offerte.

Dalla Rose

Photo courtoisie

dallarose.ca/fr/

4609, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Possiblement la meilleure glace du sud-ouest de la ville ! D’abord reconnu pour ses fameux sandwichs à la crème glacée, le Dalla Rose a par la suite su créer un véritable engouement grâce à ses créations aussi surprenantes que délicieuses. Si des goûts comme beigne à la confiture, thé thaïlandais, tire éponge ou snikerdoodle ne sont pas dans votre palette, soyez rassuré, les chocolat, vanille, noisette et café de ce monde figurent au menu. Les saveurs changent toutes les semaines : restez à l’affût !

