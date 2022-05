Lévis ne cesse de charmer de nouveaux résidents qui n’hésitent pas à suivre son courant. Ces deux dernières années, 4 087 personnes l’ont choisie comme terre d’accueil, une augmentation de 2,77 %.

Compte tenu de ses 151 527 résidents en date du 1er janvier 2022, Lévis se hisse au sommet du palmarès des plus grandes villes québécoises ayant connu le meilleur taux de croissance, en plus de trôner au 7e rang des plus grandes villes du Québec depuis 2017 au chapitre de la population.

Même si la ville occupe seulement 2,8 % du territoire de la région de la Chaudière-Appalaches (444 km2 sur 15 703 km2), en ce qui a trait à sa démographie, elle représente 34,6 % de la population totale de la région (2021). Voilà une communauté qui fait le poids!

Des régions, vers Lévis

« On constate dans cette attractivité un élément nouveau. Alors qu’on pensait que les gens provenaient surtout de notre région, la Chaudière-Appalaches, on s’est rendu compte qu’on avait un solde migratoire positif issu des régions environnantes », constate Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Des 4 087 nouveaux résidents, plus de la moitié proviennent de la Capitale-Nationale. D’autres ont quitté les régions de Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, suivies de Saguenay—Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Nord de Québec, etc., tandis que la Chaudière-Appalaches occupe l’un des derniers rangs, précédant Montréal et l’Outaouais/Abitibi.

Ce sont surtout des familles, des personnes ou des couples en emploi et des retraités qui ont choisi d’entamer un nouveau volet de leur vie à Lévis, cette ville à la fois bercée par la nature, le fleuve et ses affluents, puis branchée sur le rythme de la vie urbaine.

« Entre 2016 et 2021, pour la première fois, on a connu un solde migratoire positif avec Montréal. Il y a donc plus de gens de Montréal qui se sont installés à Lévis que l’inverse », affirme le maire.

Dans les cinq prochaines années, la Ville prévoit accueillir entre 2 350 et 2 500 nouveaux ménages, soit environ 6 500 personnes. La migration interrégionale (62 %), la migration internationale (21,5 %) et l’accroissement naturel (16,5 %) contribueront à cet élan démographique.

