Maude Charron d’attaque pour Paris 2024

Après une pause d’entraînement où elle a complété sa formation comme policière et une période de réflexion, Maude Charron a décidé qu’elle plongeait pour un nouveau cycle olympique qui la mènera jusqu’aux Jeux de 2024 à Paris.

Médaillée d’or chez les moins de 64 kg aux Jeux de Tokyo l’été dernier, l’haltérophile ne cache pas qu’elle a eu de sérieuses remises en question après avoir vécu le summum au Japon.

« Je me suis posé des questions et je me suis demandé si j’avais encore le goût de m’entraîner et de tout sacrifier pour mon sport pendant trois ans, a expliqué Charron. Après avoir vécu l’expérience olympique et atteint le sommet à Tokyo, est-ce que j’avais encore la flamme pour continuer ? La réponse est oui. »

Cette période de questionnement loin des feux de la rampe a fait grand bien à la fierté de Sainte-Luce-sur-Mer qui n’a jamais recherché les projecteurs.

« J’avais besoin de me retrouver loin des réflecteurs, a-t-elle reconnu. Cette période m’a fait du bien. Je fais du sport parce que j’aime le sport et non pas pour recevoir de l’attention. En décidant de poursuivre pour un autre cycle olympique, je devais le faire pour moi-même et non pas pour impressionner. »

À son retour de la capitale nippone, Charron s’est engagée à l’École nationale de police du Québec (ENPQ), à Nicolet, de septembre à la fin janvier.

« Ce fut une expérience très différente du milieu sportif, a-t-elle indiqué. J’avais besoin de changer de monde. Je m’entraînais une seule fois par semaine et je ne pensais pas à mon futur dans le sport. Toutes mes énergies étaient consacrées à réussir ma formation et j’ai réussi. »

Pendant sa formation, Charron a toutefois posé un constat important.

« Je m’ennuyais de m’entraîner, a-t-elle souligné. C’était un signal que j’aimais encore mon sport. J’ai repris l’entraînement de façon graduelle en y allant avec des charges qui n’étaient pas super lourdes. J’aime le rythme de vie d’un athlète et prendre soin de mon corps me manquait. »

Changement important

En fin de semaine dernière, à Kelowna, au championnat canadien, Charron a disputé sa première compétition depuis les provinciaux de novembre dernier. Elle a signé un sixième titre national consécutif et a été élue athlète féminine par excellence de la compétition.

« Compte tenu de la forme physique dans laquelle je suis actuellement, je suis contente de ma performance, a-t-elle indiqué. Je pars lundi pour un camp d’une semaine avec l’équipe canadienne en Suède en prévision des Jeux du Commonwealth. »

Si elle rivalisera dans sa catégorie habituelle à Birmingham en Angleterre en juillet, la médaillée d’or des Jeux de Tokyo vivra un grand changement quand elle débutera le processus de sélection pour Paris. Parce que le CIO a retiré des catégories au programme de Paris, elle doit choisir entre les moins de 59 kg et les moins de 71 kg.

« Je vais me retrouver complètement ailleurs, dans un autre monde, a-t-elle imagé. Ça va être des Jeux très différents et mon environnement va changer. Je dois perdre 10 kg ou en prendre 15. C’est un changement très radical. Je dois déterminer quelle est l’option la plus saine et la plus sécuritaire pour moi. Je vais devoir me lever la nuit pour manger ou toujours avoir faim. C’est énorme comme changement. Je suis capable de le faire pour une compétition, mais c’est très différent de le faire pour une période de deux ans. Une nutritionniste va me suivre pour que tout soit fait de façon sécuritaire afin que je ne sois pas malade ou que je me blesse. »

Après les Jeux du Commonwealth où elle avait remporté l’or en 2018 en Australie, Charron se tournera vers les mondiaux qui se dérouleront du 1er au 10 décembre en Colombie.

« Je suis déjà qualifiée pour les mondiaux chez les moins de 64 kg et je devrai trouver une autre compétition de sélection si je change de catégorie, a-t-elle expliqué. C’est possible que je reste chez les moins de 64 kg pour le mondial et que je fasse le changement seulement à compter de janvier 2023. Je serais moins bousculée dans le temps. »