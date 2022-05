Montréal: des entraves à prévoir sur le réseau autoroutier durant le week-end

Plusieurs entraves sont à prévoir sur le réseau autoroutier du Grand Montréal durant la fin de semaine, notamment sur l’autoroute 13, l’échangeur Saint-Pierre et le pont Honoré-Mercier que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

Ainsi, l’autoroute 13 sera fermée en direction nord entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l’autoroute 40 et en direction sud entre la sortie 6 vers l’A-40 et la rue Courval, et ce, de samedi minuit jusqu’au lundi à 5 h.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, Mobilité Montréal prévoit la fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 138 en direction ouest, de samedi à minuit à lundi 5 h.

Le pont Honoré-Mercier sera également fermé en direction de Kahnawake, de samedi 1 h à lundi 5 h, alors que la circulation sera à contresens en direction de Montréal, à raison d’une voie par direction.

À Pointe-Claire, la voie de desserte de l’A-40 en direction est sera fermée entre la sortie pour le boulevard Saint-Jean et l’entrée de l’avenue Doyon, de vendredi 21 h à lundi 5 h, alors qu’un détour est proposé via les boulevards Saint-Jean et Hymus.

À Boucherville, l’autoroute 30 en direction ouest sera fermée à la hauteur de la sortie 83, de vendredi 21 h à lundi 5 h, alors que la circulation sera à contre sens entre la route 112 et le chemin de Chambly, durant la même période.