Muffuletta au pesto et roquette

Une petite expédition au parc en vue de faire le pique-nique par excellence ????

Voici la recette que vous devez connaître. La Muffuletta est une grosse miche de pain, vidée et garnie de plusieurs viandes froides, de légumes, de pesto et de fromage. Cette dernière est originaire de La Nouvelle-Orléans, mais avec de solides racines italiennes, héritées de ceux qui l’ont amenée en Amérique. Avec un pesto de tomates séchées et un peu de roquette, vous en redemanderez à coup sûr !!!!

Bon appétit !

