Peine de Bissonnette: la communauté musulmane déçue et inquiète pour les orphelins

Des orphelins de la mosquée de Sainte-Foy croiseront peut-être le tueur de leur père dans les rues de Québec dans 20 ans, déplore le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), qui se dit déçu de la décision de la Cour suprême, mais néanmoins prêt à tourner la page.

Les porte-paroles de la communauté ont «pris acte» vendredi de la décision du plus haut tribunal d’invalider le cumul des peines et de confirmer l’éligibilité d’Alexandre Bissonnette à la libération conditionnelle après 25 ans d’emprisonnement, soit dans 20 ans.

«À notre avis, cette décision ne prend pas en considération à leur juste valeur l’atrocité et le fléau des meurtres multiples qui se multiplient en Amérique du Nord ainsi que l’aspect haineux, islamophobe et raciste du crime», a réagi Mohamed Labidi, président du CCIQ.

«Bien que nous accueillons avec déception cette décision de la plus haute instance judiciaire du pays, celle-ci nous permet de clore ce chapitre judiciaire et nous souhaitons désormais nous concentrer sur l’avenir», a-t-il continué.

Une peur bien réelle hante néanmoins les familles des victimes, soit celle que leurs enfants devront peut-être, un jour qui n’est pas si lointain, accepter le fait de vivre dans une société où le meurtrier de leur père est libre.

L’assaillant de la mosquée a fait 17 orphelins, dont certains en très bas âge qui auront dans la trentaine quand son sort reviendra à l’avant-plan.

«C’est ça la plus grande crainte des familles des victimes. Peut-être que la libération conditionnelle va retarder un peu cette sortie et qu’elle va tenir compte de ce fait là, mais c’est ça notre véritable crainte, ce sont les orphelins qui vont devenir des hommes et des femmes et qui vont voir le tueur de leur père devant les yeux, libre», a avoué M. Labidi.

