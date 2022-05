Pour transformer la vie rêvée de ses citoyens en réalité, la Ville de Lévis réalise des projets qui les invitent entre autres à prendre l’air, à s’imprégner de la culture et à faire du sport.

De parc en parc sur deux roues

Pour découvrir le territoire de Lévis sur deux roues, un réseau cyclable de 323 km parcourt la ville, traversant au passage ses 12 grands parcs urbains. Parmi ceux-ci, il y a le Parc des Chutes-de-la-Chaudière, qui comptera bientôt un nouveau pavillon d’accueil quatre saisons et sera bordé par un parc linéaire (10 millions de dollars). Un pavillon tout neuf prendra aussi place au Parc de la Rivière-Etchemin pour accueillir les visiteurs et les usagers du réseau cyclable (3 millions de dollars). L’aménagement du Parc de la Pointe-Benson (9 M$), la réalisation d’un lien piétonnier entre le Quai Paquet et la Terrasse du Chevalier De-Lévis (1 million de dollars), puis la création d’un grand parc urbain de 73 400 m2 à Saint-Nicolas, inciteront également les citoyens à profiter des grands espaces de Lévis.

Prendre un bain de culture

Avec ses bibliothèques, ses musées, ses galeries d’art, ses salles de spectacles, ses centres d’exposition, d’interprétation et communautaires, sans oublier la Maison natale de Louis Fréchette et le Musée du Régiment de la Chaudière, les lieux historiques nationaux du chantier A.C. Davie et des Forts-de-Lévis, ainsi que la Maison Alphonse-Desjardins, Lévis met la culture de l’avant. Bientôt, le Centre culturel de Lévis sera agrandi pour faire place à quatre studios de danse et 25 classes de musique (9,1 millions de dollars). L’agrandissement et le réaménagement du Vieux Bureau de Poste permettra, quant à lui, de réunir 150 spectateurs (10,6 millions de dollars), alors que la bibliothèque Pierre-Georges Roy sera elle-même rénovée.

Bouger, c’est la santé!

Le sport est omniprésent à Lévis et se pratique à travers les multiples infrastructures de la ville, dont un complexe aquatique multifonctionnel, des terrains de sports extérieurs et des gymnases, des surfaces glacées et des arénas, des chalets communautaires, des piscines extérieures, intérieures, des jeux d’eau et des fontaines, des aires de planche à roulettes et de BMX, des clubs de ski de fond, des marinas, ainsi qu’un centre de plein air et un circuit d’entraînement extérieur. La création de trois pôles sportifs, communautaires et culturels est prévue dans les prochains mois : Alphonse-Desjardins (Lévis), Taniata (St-Romuald) et Avenue des Églises (Charny).

Cahier spécial Ville de Lévis