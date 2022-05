Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Bienvenue à la maison

Il a fait sa marque avec ses deux premiers efforts en solo. Mais aujourd’hui, Harry Styles vient consolider son titre de nouveau prince de la pop avec son troisième album, Harry’s House.

Influencé par les David Bowie et autres Fleetwood Mac de ce monde, le Britannique a cette fois-ci réussi à distiller ses influences pour émuler le style de ses idoles tout en imposant son propre style. C’est naturel, c’est sincère, mais, surtout, c’est franchement intéressant.

Seul [très petit] bémol ? On attend toujours que l’exubérance et l’excentricité de l’ex-One Direction se reflètent davantage dans la portion musicale de sa carrière. Mais n’empêche. Harry Styles a l’étoffe des grands. Harry’s House en disperse tous les doutes. (Bruno Lapointe)

Harry’s House ★★★★☆

► Un album de Harry Styles

Belle audace

Avec Transfiguration, le violoncelliste Stéphane Tétreault et la harpiste Valérie Milot proposent un album fort intéressant constitué d’œuvres contemporaines et un mariage réussi entre ces deux instruments. L’opus est bien lancé avec la suite Trois variations sur La Folia d’Alexandre Grogg et une finale jazz avec le batteur Bernard Riche. L’enchaînement de la pièce D’un cygne l’autre, du même compositeur, avec le segment Le Cygne, du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, est particulièrement réussi. Tout comme Tranfigured Sentiment de Marjan Mozetich. Transfiguration est une belle audace et va au-delà des chemins d’interprétation trop souvent fréquentés. Ça se termine avec un clin d’œil au rock progressif et une interprétation de Cogs in Cogs de Gentle Giant. On a hâte de voir ça sur scène. (Yves Leclerc)

Transfiguration ★★★★☆

► Un album de Valérie Milot et Stéphane Tétreault

Typiquement Stars

Ce premier nouvel album du groupe canadien Stars en 5 ans se fait tendre, dansant et aux paroles évocatrices alors que les membres se côtoient depuis déjà deux décennies. La chanson-titre Capelton Hill est une pièce « typiquement Stars » à travers laquelle un couple se trouve à la croisée des chemins après avoir vécu une longue et tumultueuse relation. Le duo de chanteurs principaux formé de Torquil Campbell et Amy Millan a gardé sa formule gagnante : deux voix voguant entre couplets questions-réponses et refrains chantés à l’unisson. Ce 9e album emprunte joyeusement le chemin le plus fréquenté par le groupe qui, s’il ne propose rien de véritablement nouveau ici (sauf peut-être la jolie pièce Patterns), est toujours agréable à écouter sur disque ou à voir performer en spectacle. (Sarah-Émilie Nault)

From Capelton Hill ★★★☆☆

► Un album de Stars