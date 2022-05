Réduire le temps d’attente dans les aéroports

À l’approche de l’été, Transport Canada cherche à pallier l’achalandage dans les aéroports provoquant parfois de longues heures d’attente pour les passagers qui voyagent pour certains pour la première fois depuis longtemps.

«Nous travaillons avec les aéroports, les transporteurs aériens et d’autres partenaires aéroportuaires pour trouver des solutions afin de réduire les retards dans les aéroports avant la haute saison estivale», ont annoncé conjointement Omar Alghabra, ministre des Transports, et Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique vendredi via communiqué.

«Le gouvernement du Canada reconnaît les répercussions que les temps d’attente élevés dans certains aéroports canadiens ont sur les voyageurs. À mesure que le volume de voyages augmente, on signale des retards dans de nombreux aspects liés aux voyages, notamment les douanes canadiennes, les douanes américaines, les contrôles de sécurité dans les aéroports, la manutention des bagages, les services aériens, les taxis et les limousines. Nous sommes également témoins de phénomènes semblables dans d’autres aéroports du monde», ont concédé les ministres qui se réjouissent néanmoins que les Canadiens voyagent à nouveau.

Des actions spécifiques sont entreprises pour répondre à ce problème. Premièrement, la création d’un comité de contrôle des départs afin de régler les goulots d’étranglement qui se produisent aux points de contrôle de sécurité avant l’embarquement. Deuxièmement, le déploiement de 400 agents de contrôle supplémentaires dans l’ensemble du pays d’ici la fin du mois de juin.

L’augmentation du nombre d’agents de contrôle aux points de contrôle des passagers. À l’heure actuelle, il y a environ 400 agents de contrôle supplémentaires qui en sont aux différentes étapes de leur formation dans l’ensemble du pays et qui seront déployés d’ici la fin du mois de juin.

L’ACSTA serait parvenue à recruter près de 100% de son nombre cible d’agents de contrôle pour l’été.

«Même s’il reste encore du travail à faire, ces efforts portent leurs fruits, comme l’a montré la baisse des temps d’attente lors des contrôles. Depuis le début du mois, le nombre de passagers ayant attendu 30 minutes ou plus dans le cadre des contrôles avant le départ dans nos aéroports internationaux les plus importants, soit ceux de Vancouver, Montréal, Calgary et Pearson, a été réduit de moitié», peut-on apprendre.

Transport Canada recommande aux passagers de remplir leur déclaration de douane et d’immigration à l’avance pour gagner du temps en arrivant à l’aéroport.

«Cette fonctionnalité sera intégrée à l’application mobile ArriveCAN cet été, et elle sera également offerte dans d’autres aéroports au Canada au cours des mois à venir», a précisé Transport Canada.