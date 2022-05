10 % des clients d’Hydro Ottawa toujours sans électricité

Suite à la tempête derecho qui a frappé l’Ontario et le Québec samedi, encore 10 % des clients d’Hydro Ottawa n’ont pas d’électricité et certains foyers de la province devront attendre plusieurs semaines avant d’être rebranchés.

Pas moins de 18 000 clients sont toujours privés de courant à travers la ville d’Ottawa.

Hydro Ottawa amorçait samedi la dernière étape des travaux de réparation visant les pannes isolées qui persistent encore.

«Les travaux qui restent à faire sont complexes en raison des débris encore au sol, des branches et des arbres abattus ou des dommages subis par l’équipement électrique appartenant aux clients. Si les clients constatent que leur installation électrique est endommagée (ex. : mât de service, socle du compteur ou câbles situés entre le socle du compteur et le panneau électrique à l’intérieur de la maison), ils pourraient devoir faire réparer les dégâts causés aux composantes qui leur appartiennent avant qu’Hydro Ottawa puisse rebrancher le courant», a expliqué l’entreprise, précisant que dans certains cas, il est possible que des réparations temporaires soient autorisées pour accélérer le rétablissement du service d’électricité.

Un porte-parole d’Hydro One, Richard Francella, a déclaré que certaines personnes vivant dans des régions éloignées de l’est de l’Ontario rural pourraient attendre des semaines pour que le courant soit rétabli après la tempête dévastatrice et meurtrière de samedi dernier, a rapporté CTV News.

«Nous prévoyons que les clients des régions rurales, éloignées et insulaires où vous avez besoin d’équipements spécialisés comme des bateaux et des hélicoptères, dans les régions de Perth et de Bancroft, nous prévoyons que ces clients seront sans électricité pendant plusieurs jours», a expliqué M. Francella. «Dans la région de Tweed, juste en raison de l’étendue des dégâts, nous prévoyons qu’un petit nombre de clients seront sans électricité pendant plusieurs semaines.»