PITRE, Raynald



À Saint-Lambert, le 23 avril 2022, à l'âge 83 ans, est décédé M. Raynald Pitre (né Renald), époux de Mme Madeleine Rouette, fils de feu Albert Pitre et feu Aimée Sergerie.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jean-François (Nathalie Foster) et Christine (Denis Raquépas); ses petits-fils : Samuel, William et François-Olivier; ses petites-filles par alliance : Justine et Gabrielle; sa soeur et son frère : Réjeanne (feu Réal Coutu) et Claude (Jeannine Chartier) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.L'ont précédé: Jean, Rolland, Lilianne (feu Gérard Rousseau), Jean-Marie (feu Claire Montcalm), Roger (feu Solange Beaulieu), Guy, Maurice (feu Raymonde Pellerin), Yvonne (feu Dave Cameron), Jacques, Marcel.Il était également le beau-frère de feu Lucie (Félix Gauthier), Micheline (Pierre Landry), Danielle, Denise (Simon Garneau), Alain (Suzanne Levasseur), Hélène (Jean Beaumier).La famille accueillera parents et ami(e)s à laTROIS-RIVIÈRESle samedi 4 juin à partir de 13h. La cérémonie aura lieu, ce même jour, à 15h en la chapelle de la maison funéraire.Les personnes désirant assister à la cérémonie via Internet peuvent communiquer avec la maison funéraire pour obtenir le lien.Sincères remerciements au personnel du CHSLD Saint-Lambert sur le Golf pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche sur l'Alzheimer.