FOREST, Ghislaine



Au CHRDL de Joliette, le 23 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Ghislaine Forest, épouse de feu M. Gilles Lachapelle, demeurant à St-Charles-Borromée, autrefois de St-Jacques.Mme Forest est partie rejoindre son époux, ses frères et soeurs. La défunte laisse dans le deuil ses filles: Josée (Christian Guilbault) et Julie (Gilles-André Payette), ses petits-fils: Vincent, Alex, Alexis et Olivier, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: Luc Forest (Jenny Adams), Cécile Forest (Charles Veilleux), Françine Forest (Pierre Brousseau), Audette Forest (Jean-René Poirier), Fernand Venne et Suzanne Plouffe, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Ghislaine Forest sera exposée le vendredi 3 juin 2022 à compter de 10h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0www.residencelegare.comLes funérailles auront lieu le vendredi 3 juin 2022 à 14h en l'église paroissiale de St-Jacques. Inhumation au cimetière de St-Jacques.