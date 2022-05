DEMERS, Gilles



À Ste-Martine, le 25 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilles Demers, auprès de son épouse madame Micheline Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (feu Yves), son fils Réjean, ses petits-enfants Maxime, Frédéric et Aurélie, ses soeurs Suzanne (Claude) et Pauline (feu Malcolm), son beau-frère Armand (Vicky), ses belles-soeurs Ghislaine et Hélène ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 juin de 13h30 à 16h30, suivie d'une liturgie de la Parole à laSTE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer Suroît (Formulaires disponibles lors des condoléances).