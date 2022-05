JUSSAUME, Jean-Guy



À L'Assomption, le 13 mai 2022, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Jean-Guy Jussaume.Il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : René (Michelle), Ovila (Ginette), Marcel (Hélène), Réal (Johanne), Rosaire, Thérèse, Jacques (Ginette), Rita (Jacques), Denise et Ginette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 4 juin 2022, de 9h à 11h, au :L'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.info