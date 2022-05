VERMETTE, Lina



À Saint-Jérôme, le 29 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Lina Vermette, épouse de M. Claude Thomas.Outre son époux Claude, elle laisse dans le deuil sa fille Sophie, sa soeur Gisèle (André), son frère Robert, ses belles-soeurs Alice et Pierrette Thomas, ses beaux-frères Jean-Paul et Jean-Marc Thomas, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 18 juin 2022 à 11h à l'église Saint-Pierre (520 Boul. Bourassa, Saint-Jérôme, QC, J7Y 1X9).La famille sera présente à l'église à compter de 10h30 pour recevoir les condoléances.Des dons à Pallia-Vie seraient appréciés.(https://pallia-vie.ca/faire-un-don/)Remerciements à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord pour les bons soins et l'accompagnement reçus.