LAFRAMBOISE, Raymond



À Coteau-du-Lac, le 26 février 2022, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Raymond Laframboise, époux de feu Micheline Tallard.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Gaétan), Stéphane (Isabelle), ses petits-enfants Vanessa et Jacob, ses frères, sa soeur, ses cousins, collègues ainsi que plusieurs amis.Homme inspirant pour sa grande famille au sein du Service de la Police de Montréal (SPVM). Il aura servi et représenté les membres policiers (actifs et retraités) dans différentes fonctions importantes pendant 48 ans. De 1994 à 2014, il aura été président de l’association des policiers et policières retraités de Montréal (APPRM) et représentant des retraités à l’association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de Montréal (ABR).Les funérailles auront lieu le dimanche 5 juin à 16h, au complexe funéraire :La famille sera présente dès 14h pour recevoir les condoléances.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier le personnel du Centre Dr Michel Leduc et celui du CHSLD Côteau-du-Lac pour la qualité des soins prodigués.