DESROSIERS, Robert



Au CUSM, site Royal-Victoria de Montréal, le 4 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Robert Desrosiers, demeurant à Montréal et autrefois de Farnham. Il était le fils de feu Eugène Desrosiers et de feu Adrienne Roy et le frère de feu Roger, feu Viviane, feu Maurice et feu Jacqueline.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, Gilles (Pierrette), Jean-Jacques (Hélène) et Diane. Il laisse également ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et autres parents et amis, en particulier son colocataire Denis.Selon ses volontés, M. Desrosiers ne sera pas exposé. Sous la direction du salon funéraire :FARNHAM J2N 2W8Tél.: 450-293-4474 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 4 juin à 11h en l'église St-Romuald, suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham. À noter que la famille sera présente à l'église à compter de 10h afin de recevoir vos témoignages de sympathie.Des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Formulaires disponibles à l'église ou au www.cancer.ca