PAQUETTE, Marcel



Au CHSLD de Blainville, le 19 novembre 2021, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé paisiblement M. Marcel Paquette, époux de feu Mme Aurore Morin, demeurant à Ste-Thérèse-de-Blainville.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Jocelyne Miller), Nicole (Denis Beetz), Diane, Francine (Michel LeBlanc), Sylvie, Dominique (Sylvain Gagnon) et Yvon (Jean Ho); ses petits-enfants: Caroline, Sophie, Jean-François, Julie, Isabelle, Chantal, Joëlle, Daniel, Magali, Philippe, Simon, Myriam, Alexandra et Marcel. Il laisse également dans le deuil 17 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils.Reconnu comme un employeur exceptionnel chez W.H. Perron et comme secrétaire du club social du Bellerive, ses nombreux neveux, nièces et amis se souviendront de son sens de l'humour, de son redoutable talent de joueur de cartes, de sa grande générosité et de son amour incontidionnel pour sa famille.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 11 juin 2022 de 13h30 à 17h à:STE-THÉRÈSEUn hommage lui sera rendu ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à une oeuvre caritative de votre choix.