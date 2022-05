LAVALLÉE, Gilles



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de M. Gilles Lavallée survenu le 30 avril 2022 à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Gemma Lamoureux Lavallée, ses enfants, Brigitte (Claude), Josée (Régis), Suzie (Yvon), Marie-Andrée (feu Pierre), ses neuf petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 2022 de 10h à 13h à:505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 13h en la chapelle du salon.