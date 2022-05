MARTINEAU, Jean-Guy



C'est avec grand chagrin que Jean-Guy Martineau nous a quittés le 24 mai 2022 à l'âge de 83 ans.Il laisse derrière lui son épouse Gaétane Fecteau, sa belle-soeur Diane Martineau, ses enfants et petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil la famille Fecteau: Rita, Gisèle, Roger, Denis, Louise et tous les neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 4 juin 2022 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent. Une homélie aura lieu à 16h.