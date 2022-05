LAPLANTE, Daniel



À Châteauguay, le 17 mai 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Daniel Laplante, de La Prairie, fils de feu M. Isidore Laplante et de Mme Georgette Tétreault.Outre sa maman, il laisse dans le deuil sa soeur Lucie (Guy), ses nièces Julie (Frédéric), Marie-Chantale (Simon), ses oncles, tantes, ses cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille désire remercier le personnel du service d'oncologie et des soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 juin entre 18h30 et 21h à:425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIEUne cérémonie suivra au salon dès 21h.