BOYER, André



Suite au récent décès de M. André Boyer à Laval et à ses funérailles tenues dans la plus stricte intimité à cause de la pandémie l'hiver dernier, afin de lui rendre un dernier hommage, les membres de sa famille immédiate accueilleront parents et ami(e)s au6893 rue Sherbrooke estMontréal, Qc(514) 255-6444le vendredi 3 juin 2022 à partir de 11h et un cortège partira à 11h40 du stationnement du bureau administratif situé près de l'entrée par la rue Sherbrooke pour se rendre, à pied ou en auto, sur une courte distance jusqu'à une brève cérémonie d'inhumation de ses cendres au lot familial de sa belle-famille Clouâtre dans le secteur 04A du cimetière sous la direction la maison funéraireAu lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité de la Santé ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.