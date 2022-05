LUSSIER, Gabriel



Le 19 mai 2022 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gabriel Lussier, fondateur du Groupe Lussier et époux de madame Marie-Blanche Chaperon. Il est allé rejoindre son fils Yves.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Mario, Sylvie, Johanne, Josée et Dany ainsi que leurs conjoints, ses 13 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres proches, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle mercredi 1er juin 2022 de 19h à 21h, le jeudi 2 juin de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 3 juin de 10h à midi et de 13h à 15h.Les funérailles suivront à 15h en l'église de Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.