DESMARAIS-CHARPENTIER

Nicole



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Nicole Desmarais-Charpentier survenu le 19 mai 2022, à l'âge de 82 ans.Outre son époux, Gilles Charpentier, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Geneviève), Sophie (Leslie), Éric (feu Michael), ses petits-enfants, Frédéric, Samuel, Justine et Camille, sa soeur Colette (Gilles), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 juin 2022, de 15h30 à 18h30 à laUne cérémonie sera célébrée à 18h30 en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer en son nom.