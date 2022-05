CAUMARTIN, Gaétan



De Repentigny, le 24 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaétan Caumartin, époux de madame Nicole Chartrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Guy Aubry), Luc (Lyne Maillé), sa petite-fille Mélissa (Pierre-Étienne), ses arrière-petits-fils Noah et Jacob, ses soeurs Noëlla, Réjeanne (Yvon Viau), sa belle-soeur Huguette (Fernand Lambert), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 juin 2022 de 13h00 à 16h00 au :Une cérémonie suivra à 16h00 en la chapelle.