VEZEAU, ROBERT



Notre cher Robert Vezeau est décédé subitement à son domicile, le 15 octobre 2020. Il a laissé dans le deuil son épouse depuis 71 années, Madeleine Riopelle, ses enfants Louise (Jean-Pierre Tremblay), François, Michèle (Robert Richer), Jean-Guy (Brigitte Beaudet), Robert (Marie-Hélène Morel) et Alain, ses petits-enfants Maxime, Simon, Sophie et Renaud, ses arrière-petits-enfants Xavier et Fauve. Lui survivent aussi ses frères Réal, Guy et Michel, sa soeur Denise, ses belles-soeurs, ses nièces, neveux et autres parents et amis.Une messe à sa mémoire sera célébrée le samedi 4 juin 2022, à 11h, à l'église de L'Épiphanie; la messe sera suivie de l'inhumation des cendres au Cimetière de L'Épiphanie.131, rue Notre-Dame, L'Épiphanie, QC, J5X 2V8, (450) 588-32112e avenue, L'Épiphanie