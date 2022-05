ROUSSEAU, Carmen née Boulé



Le 20 mai 2022, à l'âge de 90 ans est décédée à l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, madame Carmen Boulé, épouse de feu Maurice Rousseau.Elle laisse ses enfants : Christian (Renée), Sylvain (France) et Caroline (André), ses 5 petits-enfants : Samuel (Mélanie), Philippe (Nathalie), Marie-Claude (Christian), Félix (Allison) et Étienne de même que ses 12 arrière-petits-enfants : Matthias, Catherine, Édouard, Nicolas, Frédéric, Lydia, Constance, Charles, Victoria, Albert, Ernest et Alphonse, ses frères et soeurs Boulé tous décédés : Eddy, Saiday, Alphéda, Esdras, Rock, Edith, Floriane et Clément. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux, nièces et amis.Vous êtes invités à lui rendre un dernier hommage au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5vendredi (19h à 21h) le 3 juin, et samedi (14h à 17h) le 4 juin 2022. La dépouille sera inhumée ultérieurement à Coleraine.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe pour leurs soins attentionnés prodigués à notre mère.