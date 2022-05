MERCIER, Jacques



À son lieu de résidence, le 8 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jacques Mercier, époux de Mme Françoise Drouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, René (Nathalie Tremblay), Denise et Suzanne (Jacques Samson), ses quatre petits-enfants, Erica, Luca, Audrey et Alexandre et son frère Gilles. Il laisse aussi dans le deuil les nombreux membres des familles Mercier et Drouin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 3 juin 2022 de 13h à 16h30 à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.