Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Un huis clos intense et puissant

Magistrale dans le rôle d’Una, Gabrielle Ferron a remporté le prix d’interprétation féminine de l’Association québécoise des critiques de théâtre pour son énorme performance dans la pièce de théâtre Blackbird. Elle personnifie une jeune femme qui retrouve, quinze ans plus tard, l’homme qui l’a agressée lorsqu’elle avait 12 ans. Un face-à-face intense, troublant et rempli de tension où le comédien Réjean Vallée brille dans la peau d’un homme qui tente de refaire sa vie après six années de détention. C’est offert sous la forme d’un ciné-théâtre jusqu’au 30 mai.

► Où : Theatreperiscope.qc.ca

— Yves Leclerc

Gabor

Dans ce documentaire qui a pris l’affiche dans quelques salles hier, la réalisatrice Joannie Lafrenière brosse le portrait du photographe montréalais d’origine hongroise Gabor Szilasi, qui a passé les 60 dernières années à documenter le quotidien de sa terre d’accueil, le Québec. Construit autour de rencontres et de discussions avec l’artiste humaniste de 94 ans, le film évoque son parcours, dès son arrivée au Canada en 1957 après avoir fui la révolution hongroise, mais témoigne aussi de sa vision de la photographie, de la vie et de la vieillesse.

► Où : En salle

— Maxime Demers

Rêver d’un Grand Move

Que ce soit pour rêver d’une vie nouvelle à la campagne, admirer les plus beaux recoins du Québec, planifier son propre grand move de la ville à une petite ville au bord de l’eau ou trouver des astuces pour réaliser un projet : Le petit guide du grand move, écrit par la comédienne Mariloup Wolfe, meublera assurément de belles heures dans votre fin de semaine. Pendant littéraire de la série télévisée Le Grand Move présentée à Canal Vie (qu’elle anime et réalise), il vogue entre l’historique de ce désir d’établissement en région, des conseils pratiques, les défis et avantages d’habiter au bord de la mer, en campagne ou à la montagne, et des témoignages de participants à l’émission.

► Où : Le petit guide du grand move, trucs et conseils pour s’établir en région, de Mariloup Wolfe, Cardinal

— Sarah-Émilie Nault