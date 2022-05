Allo, les tueurs

Quand je tombe sur une série d’ici ou d’ailleurs et que, à coups de revolver, de fusil ou de carabine, ça se tire dessus à qui mieux mieux, j’ai souvent la même observation.

J’espère qu’il n’y a pas de trop de coucous, d’illuminés ou de craqués qui regardent la même chose que moi.

Des balles dans le front, dans le cœur, dans le ventre et souvent, dans une histoire où la vie continue, comme si ces comportements étaient normaux, d’usage.

Le tireur rentre chez lui après avoir percé une, deux ou plusieurs personnes, s’ouvre une bonne bière et s’endort sur le sofa.

La vie est belle.

Pas de police, pas de procès, pas de prison, on est comme dans un film de cow-boy où on élimine ce que l’on juge nuisible, qu’on ait raison ou tort. Le lendemain, notre héros prendra sa voiture et s’engagera dans une poursuite à la fois spectaculaire et surtout extrêmement dangereuse pour une foule d’innocents qui sont sur la route et les trottoirs.

Des coups de feu sont encore tirés là où passent plein de gens qui n’ont rien à voir avec l’histoire.

PAS DE FUMÉE...

C’est l’ambiance d’innombrables productions américaines où tout le monde a son revolver dans le tiroir de la commode ou dans un sac à main.

Outre les fêlés qui doivent se sentir inspirés par de telles images, j’ai aussi une pensée pour les jeunes et même les très jeunes qui sont littéralement entraînés à tuer dans des jeux vidéo.

Il est clair qu’on peut casser la gueule à son voisin sans représailles ou courir dans un centre commercial avec un gun à la main...

Question votre honneur : est-ce qu’à force de voir cette violence « normale » sur toutes les formes d’écrans, on ne nourrit pas d’éventuels tueurs dans les écoles, lieux publics ?

Parce qu’on dit qu’il ne faut plus montrer de fumeurs sur les écrans.

Il paraît que ça peut inciter les gens à fumer.

Ah bon !

ZLIGNE

Merci au prince Charles de n’être resté que deux jours.

C’est pas drôle depuis que le prix de l’essence a pogné la variole du singe.

McDo sort le burger pour les athées : le McCréant.

BBQ pour les tout-petits à la barboteuse de l’île des Sœurs. Invité d’honneur : Cole Caufield.

Le retour de Jean Charest, c’est comme si Ponce Pilate voulait se mettre chum avec Jésus.

En voulez-vous une bonne ? Carey Price a recommencé à patiner.

À Candiac, une surenchère s’est conclue à 375 000 $ pour une cabane dans un arbre !

« Je n’ai pas l’intention de quitter Boston puisque c’est moi qui donne un lift à Brad Marchand du chenil à l’aréna. » (Patrice Bergeron)

« J’ai pogné un méchant coup de soleil. J’ai la face toute verte. » (Un daltonien)

Je termine toujours ce que j’ai...

