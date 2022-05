DUMAS, Yvon



À Terrebonne, autrefois de Montréal (Ahuntsic), trop rapidement à l'âge de 68 ans, est décédé entouré des siens, Yvon Dumas, retraité de la Ville de Montréal et retrait préventif du Collège Ahuntsic.Fils de feu Émile Dumas et de feu Lucienne Geoffroy, il laisse dans un profond deuil sa bien-aimée épouse Suzanne O'Connor, sa fille Catherine (Dominic) et ses fils Charles (Maxime), Bernard (Roxane). Il laisse également ses six petits-enfants Mélianne, Nathaniel, Justine, Kellyane, Loïck et Emma-Rose; ses soeurs Céline et Lynda, ses frères Luc (Jamie) et Serge (Martine); sa belle-soeur Lise (feu Gérard), son beau-frère Michel (Pierrette); ses neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier ses amis très présents Serge Carey, Alain Auger, Robert Clermont, Hélène et François Paquette.La famille recevra les condoléances le jeudi 2 juin 2022 de 10h30 à 12h, de 13h30 à 16h et de 18h à 21h. Les funérailles auront lieu à 20h le même jour au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, vos dons peuvent être remis à la recherche des maladies neurologiques (AMS) du CHUM Notre-Dame ou à la Fondation Parkinson Québec (Maladie grande soeur de la maladie rare l'AMS).