JOBIN, Robert



À Montréal, le 24 mai 2022 est décédé, à l'âge de 79 ans, Robert Jobin, ingénieur-chimiste, époux de Louise Paquet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Sophie Paquet) et Marie-Claude (Pierre Mc Nicoll), son petit-fils Sam, sa soeur Monique Jobin (Jean-Marie Bolduc), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 3 juin 2022 à compter de 14h, suivi des funérailles à 16h30.Les proches de M. Jobin tiennent à remercier grandement le personnel de l'hôpital Santa Cabrini pour la qualité des soins prodigués.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini.