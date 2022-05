ST-ONGE, Jacqueline



À Dorval, le 25 mai 2022, est décédée Mme Jaqueline St-Onge, à l'âge de 97 ans. Elle rejoint ses parents ainsi que ses frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil ses neveux Michel St-Onge et Pierre St-Onge ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022, à la560 CH. BORD-DU-LAC, DORVALwww.jjcardinal.ca |de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le lundi 30 mai 2022 de 10h à 10h45, suivi des funérailles à l'église de la Présentation de Dorval à 11h.Des dons à la Fondation de l'hôpital de Lachine en mémoire de Jaqueline seraient appréciés.