LAVIOLETTE, Gérald



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gérald Laviolette, survenu à Greenfield Park, à l'âge de 62 ans.Prédécédé par son fils John Kendell, son père Jérémie, ainsi que ses frères et sa soeur Céline (Roy), Steve et Richard, il manquera énormément à sa mère Thérèse Barbeau, à son petit-fils Damien Kendell Alliette, ainsi qu'à ses frères et soeurs Madeleine (Douglas), André (Cindy), Jeanine (Rod), Dany, Michel (Michèle) et Cécile. Il laisse également ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Des visites auront lieu le samedi, 30 juillet 2022 de 9h à 10h à la :suivi de la mise en niche des cendres au cimetière Saint-Laurent (805, Ave Ste-Croix, St-Laurent, Qc).En sa mémoire, un don à la Fondation du rein peut être fait.