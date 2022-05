Brayden Point rejouera-t-il en séries?

Le Lightning de Tampa Bay a balayé en quatre matchs les Panthers de la Floride en deuxième ronde, et ce, sans leur meilleur joueur en séries éliminatoires des deux dernières années. Brayden Point se remet lentement mais sûrement de sa blessure, et toute l’équipe espère le revoir plus tôt que tard.

Personne n’a fait mieux lors des calendriers printaniers de 2020 et 2021 que Point et ses 56 points. Il s’agit donc d’une immense perte pour les «Bolts», dont les performances n’ont malgré tout pas été affectées.

L’Albertain de 26 ans s’est blessé quand sa jambe gauche s’est tordue alors qu’il poursuivait une rondelle, en première période du match ultime contre les Maple Leafs de Toronto. Le Lightning a indiqué il y a deux semaines que son état serait réévalué quotidiennement.

«Est-ce que Point est plus près de jouer en troisième ronde qu’il ne l’était en deuxième ronde? Bien sûr. Il progresse», a vaguement indiqué en conférence de presse l’entraîneur-chef Jon Cooper, vendredi.

Le pilote lui-même n’en sait pas beaucoup sur l’état de santé de Point, qui n’a pas chaussé les patins depuis sa blessure.

«Il y a un plan. Nous vous ferons savoir quand il s’amorcera», a tout de même indiqué Cooper.

Stamkos comprend

Qui de mieux placé que Steven Stamkos pour comprendre comment se sent son coéquipier? Le capitaine a raté presque l’entièreté des séries l’an dernier, mais son équipe a tout de même soulevé la coupe Stanley.

«C’est le pire sentiment pour un athlète, de ne pas pouvoir jouer, surtout à ce temps-ci de l’année. Ce genre de choses arrivent, c’est malheureux. Évidemment que nous nous sentons mal pour “Pointer”. Nous savons à quel point il est important pour notre équipe et le calibre de joueur qu’il est et ce qu’il a fait dans nos derniers parcours [en séries]», a expliqué Stamkos.

«Nous espérons seulement qu’il y aura assez de temps pour qu’il revienne et joue en séries. Ce qui est fou, c’est que nous l’avons perdu tôt au septième match et probablement peu de gens pensaient que nous remporterions ce match numéro 7 et que nous balayerions la Floride sans l’un de nos meilleurs joueurs et l’un des meilleurs au monde. Il faut donner le crédit au groupe pour s’être serré les coudes», a ajouté le vétéran, qui a qualifié Point de «guerrier sur la glace».

C’est mercredi que s’amorcera la finale de l’Association de l’Ouest. Au moment d’écrire ces lignes, le Lightning ne savait toujours pas qui serait son adversaire à cette étape entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York.