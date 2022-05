Bruno Verdoni aimerait revenir au Québec

Originaire de Montréal, l’acteur Bruno Verdoni aimerait tourner plus souvent au Québec. À Toronto depuis six ans, celui qui personnifie le lobbyiste William Taylor dans la deuxième saison de la série La Faille caresse même l’envie de revenir à Montréal et de s’y installer avec sa famille.

Présent au Canada anglais et aux États-Unis, on a pu le voir, au cours des dernières années, dans des rôles épisodiques dans les séries québécoises Toute la vérité, Mirador, Le Gentleman 3, Mensonges, Les pays d’en haut, O, Patrick Sénécal présente et Nuit blanche.

Bruno Verdoni aimerait être plus présent à la télé québécoise, et autrement que par l’entremise de personnages qui ont des accents anglais ou italien. Ce qu’il a souvent joué au Québec.

« J’aimerais ça travailler encore plus à Montréal. J’aimerais décrocher un gros rôle et revenir m’y installer avec ma famille », a lancé le comédien qui a grandi dans les Laurentides.

L’acteur, qui a tourné avec Jessica Chastain et Kevin Costner dans le long métrage Molly’s Game et qu’on a vu à la télé dans les séries The X-Files, Millenium, Stargate SG-1, Smallville et The Expanse, précise que c’est au Québec qu’il a vécu ses plus belles expériences de tournage.

« Au Canada anglais et aux États-Unis, tout le monde se négocie des grosses roulottes et veut voir son nom inscrit en gros sur le générique. Je suis même un peu tombé là-dedans parce que c’est comme ça que ça se passe et que les gens négocient », a-t-il fait remarquer lors d’un entretien.

Au Québec, les choses se passent d’une tout autre façon.

« Tout le monde a une petite roulotte et on n’a même pas de place, parfois, pour se changer. C’est tellement pas important. Ce qui est important, c’est la communauté et le travail en équipe. Au Québec, tu vas t’amuser et faire du bon travail en même temps. C’est quelque chose qu’on ne voit pas constamment au Canada anglais et même aux États-Unis », a-t-il fait savoir.

Un beau défi

Dans La Faille 2, Bruno Verdoni joue le rôle du lobbyiste William Taylor, ex-conjoint de l’enquêtrice Céline Trudeau (Isabel Richer) et père de Sophie Taylor (Maripier Morin). Son défi était de mettre de l’avant le côté charmeur de ce personnage.

« C’est comme ça qu’il réussit à avoir tout ce qu’il veut. C’était un défi le fun, parce que j’ai interprété beaucoup des policiers et des mauvais gars. William Taylor, c’est un mauvais gars, mais avec une âme de bon gars. C’était un beau défi », a-t-il expliqué.

Le comédien a mis sur pied, avec sa conjointe Marianne Sawchuk, une petite compagnie de production qui porte le nom de Valiant Heart Films. Il a réalisé un premier long métrage intitulé Heaven and Earth : A Ritual, qui se déroule en 1880.

« J’ai étudié la scénarisation et la cinématographie durant mes années à Los Angeles. Je me suis donné des outils pour pouvoir créer à d’autres niveaux. C’est important, pour moi, d’être capable de raconter mes propres histoires », a-t-il expliqué.

Une aventure qui l’a incité à se remettre à la musique. Son court métrage a été décoré de deux prix pour la musique au festival de film de Budapest et au festival Cannes Short Film.

« J’ai étudié en musique à l’université avant de bifurquer vers le théâtre. Je joue de la basse, du piano, et je chante », a-t-il indiqué.

L’acteur a complété, en décembre dernier, le tournage du film Sins of the Parents pour la chaîne Lifetime Canada, à Toronto. On peut aussi le voir dans la série Classé secret, sur AddikTV, qui met en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé.

Il participe en ce moment au tournage de la quatrième saison de la série Plan B.

La Faille 2 est en ligne sur Club illico. Classé secret est présentée sur AddikTV.

