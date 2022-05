CF Montréal: une victoire folle

On ne peut pas dire qu’on s’ennuie quand le CF Montréal joue contre le FC Cincinnati. Ç’a été encore une fois le cas ce samedi dans une victoire de 4 à 3 du Bleu-blanc-noir qui a diverti les 14 225 spectateurs au Stade Saputo.

Montréal menait 2 à 1 avant de rentrer au vestiaire grâce à des buts de Joel Waterman (21e) et Romell Quioto (45+4) après que Junior Moreno eu ouvert la marque dès la 12e minute.

En deuxième demie, la rencontre a pris des allures d’affrontement entre deux boxeurs poids lourds. Vous savez le genre de combat où la défense prend le bord et dans lequel on se tape sur la poire coup pour coup.

Mathieu Choinière a fait 3 à 1 dès la première minute de la seconde demie, mais Cincinnati est revenu par l’entremise d’Alvaro Barreal (51e).

Montréal a repris une avance de deux buts sur le second du match de Quioto (59e) qui a marqué sur un tir de pénalité octroyé après. Une révision vidéo.

C’était sans compter sur Moreno qui a marqué son second du match sur un superbe tir (63e).

Montréal a mis un frein à une série de deux défaites de suite en MLS et est remonté au 3e rang dans l’Association Est. L’équipe sera maintenant en pause jusqu’au 18 juin en raison la trêve internationale.

Photo Martin Alarie

Dur en défense

Les défenseurs montréalais ont connu une soirée très difficile en commettant plusieurs erreurs, mais surtout en ne parvenant pas à gérer la pression adverse.

Cincinnati s’est amusé à exploiter les espaces entre les défenseurs montréalais, frappant dans les couloirs, surtout dans le droit, où Luciano Acosta s’est servi de sa vitesse pour s’insérer entre Alistair Johnston et Joel Waterman.

On peut au moins se dire qu’en marquant en première demie, Waterman a égalé un record d’équipe dans la MLS avec un septième but marqué par un défenseur, marque établie en 2013 et 2021. Elle devrait tomber cette année.

Et si on cherche absolument un peu de positif dans le jeu défensif, Lassi Lappalainen en a connu un meilleur que ses coéquipiers. Il semble commencer à être à l’aise à son poste.

Lourde perte

Le match pourrait avoir coûté cher puisque le meneur de l’équipe, Djordje Mihailovic, a quitté la rencontre à la 17e minute après s’être tordu la cheville gauche quelques minutes plus tôt.

Ça tombe mal pour le milieu de terrain américain qui a été appelé par son équipe nationale pour les matchs de la trêve internationale qui commence.

On a aperçu Mihailovic au banc de l’équipe et portant un bandage à la cheville.

Bulletin

Photo Martin Alarie

8,5 / 10 : Romell Quioto

Il a travaillé fort, avec acharnement, en faisant des petites choses efficaces, mais en marquant aussi un doublé.

7,5 / 10 : Joaquin Torres

Il a lancé plusieurs ballons dans le dos de la défense adverse et a participé aux buts de Waterman et de Quioto. (photo ci-haut)

7,5 / 10 : Kei Kamara

Il est sur le terrain depuis moins de 30 secondes et obtient déjà une passe décisive.

7 / 10 : Lassi Lappalainen

Les choses commencent à tomber en place. Il est plus impliqué et il lance l’action qui mène au but de Choinière en deuxième demie.

7 / 10 : Mathieu Choinière

Pas toujours simple en première demie, mais il amorce la seconde avec un but dans la première minute.

7 / 10 : Victor Wanyama

Assez énergique, il perd certaines batailles face à une pression qui étouffe parfois le milieu de terrain montréalais.

7 / 10 : Samuel Piette

Énergique et combatif, il entre dans une situation où il doit colmater les brèches défensives.

6,5 / 10 : Kamal Miller

Comme le reste de la défense, ça n’a pas toujours été facile face à la pression de Cincinnati, mais il obtient une passe sur le but de Waterman.

6,5 / 10 : Ahmed Hamdi

Combatif, il attaque la surface adverse et provoque un tir de pénalité. Mais il perd aussi plusieurs duels.

6 / 10 : Alistair Johnston

Un peu moins de réussite sur ce match, il a eu du mal avec la vitesse d’Acosta.

6 / 10 : Rudy Camacho

Pas différent des autres, il a eu son lot de pertes de balles et de jeux hasardeux.

5,5 / 10 : Sebastian Breza