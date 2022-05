Choisir un produit antipuce pour son chat

Les produits antipuces en vente libre ne sont pas tous sécuritaires pour les chats. Avant de magasiner pour un produit antipuce pour minou cet été, renseignez-vous bien.

Avec le beau temps, les puces sont de retour. Ces petits insectes se reproduisent vite en saison estivale et peuvent vraiment harceler nos animaux en les piquant. Pire : certains animaux sont allergiques aux piqûres de puce. En plus d’être désagréables, les puces sont parfois porteuses de maladies transmissibles à nos animaux.

D’où l’intérêt de bien les protéger avec des produits antipuces tout au long de la belle saison. Cela étant dit, avant de traiter votre chat avec un produit antipuce, assurez-vous qu’il soit sécuritaire ! Voici quelques faits importants à savoir pour la santé de vos chats.

Ne pas utiliser des produits antipuces pour chiens sur votre chat

Les chats ne sont pas de petits chiens. Leur métabolisme est différent de celui des chiens et ils sont plus sensibles à certains insecticides. Ainsi donc, certains produits adéquats pour un chien peuvent être toxiques, voire fatals pour un chat. Entre autres, les produits contenant des pyréthrines ou de la perméthrine ne devraient jamais être utilisés chez le chat. De graves problèmes d’intoxication et des décès ont été rapportés. Pourtant, ces molécules peuvent être vendues un peu partout pour les chiens, d’où l’importance de bien lire l’étiquette. Ne jamais substituer un produit pour chiens à un produit pour chats.

Ne pas donner certains produits topiques à son chien s’il vit avec un chat

On ne devrait pas non plus utiliser des produits antipuces topiques (à utiliser sur la peau et non dans la bouche) contenant des pyréthrines ou de la perméthrine sur un chien si ce dernier vit avec des chats. Il y a d’autres choix plus sécuritaires. Le chat pourrait venir lécher le produit sur la peau du chien avant qu’il ne soit bien absorbé ou encore, se frôler sur le chien alors que ce dernier a encore le produit en question sur sa peau. Évitons donc les situations fâcheuses.

Les colliers ne sont généralement pas un bon choix pour les chats

En général, les colliers ne font pas toujours bon ménage avec les chats. D’abord, il y a toujours un risque d’étranglement ou de blessures potentielles chez les chats avec des colliers qui ne se détachent pas facilement. Ensuite, selon les produits antipuces utilisés, l’efficacité des colliers peut être soit mitigée ou de courte durée. Finalement, si l’on a de jeunes enfants à la maison, il faut savoir que certains colliers antipuces contiennent des pesticides, produits qu’on ne devrait peut-être pas mettre en contact direct avec nos enfants...

Les shampoings et les vaporisateurs : pas idéal chez le chat

Peu de chats raffolent d’un bain et encore moins d’un shampoing ! Cela les stresse inutilement. Encore une fois, ces produits contiennent souvent des pesticides et peut-être même des pyréthrines ou de la perméthrine. Les intoxications sont donc possibles si l’on y va un peu trop généreusement avec le shampoing ou, encore, si le chat se lèche et fait sa toilette avant que le produit ne soit bien absorbé.

Les huiles essentielles et les produits naturels sont parfois toxiques

Certains produits dits naturels ayant un effet répulsif contre les puces sont parfois vendus pour les animaux, mais ne sont pas toujours 100 % sécuritaires. Par exemple, les huiles essentielles d’agrumes ou de citron peuvent causer des problèmes chez le chat. Ceci a été rapporté à la suite d’expositions dermiques en doses concentrées : tremblement, faiblesse, ataxie, lésions cutanées, hypotension, coma, décès.

Consultez donc votre médecin vétérinaire !

Il y a tellement de produits sur le marché qu’il est facile de ne plus s’y retrouver. Il existe des méthodes simples, efficaces et surtout plus sécuritaires pour prévenir les puces. Mon conseil : consultez donc votre médecin vétérinaire à ce propos. C’est lui l’expert en santé animale après tout et pourra vous éviter bien des soucis.