Cœurs vaillants: la guerre à hauteur d’enfant

En s’intéressant au sort de jeunes juifs fuyant le régime nazi pendant l’occupation allemande, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, la réalisatrice Mona Achache signe un film touchant sur la résilience des enfants.

À l’été 1942, six enfants parisiens d’origine juive débarquent incognito au château de Chambord, dans le Val de Loire, à bord d’un camion transportant des œuvres d’art du Louvre.

Depuis le début de la guerre, ce château historique accueille les plus grandes œuvres des musées français pour les sauver des bombardements allemands. Or, les six jeunes clandestins ont à peine eu le temps de s’installer dans leur nouvelle cachette que, déjà, des soldats allemands débarquent au château pour examiner les lieux.

Heureusement, la bienveillante Rose Valland (Camille Cottin), la conservatrice du Musée du Louvre qui a orchestré leur fuite de Paris, réussira à les faire évader et à les envoyer se cacher dans la forêt avoisinante. Réfugiés dans une cabane en haut d’un arbre, les six enfants apprendront à se connaître, à vivre et à jouer ensemble, en attendant de pouvoir passer en zone libre.

Bonnes intentions

Cœurs vaillants s’inspire à la fois de faits historiques et des récits de la grand-mère de la réalisatrice Mona Achache (Les gazelles), qui a elle-même dû fuir la guerre pendant son enfance.

La grande force du film réside dans le jeu des six jeunes acteurs, dont la fraîcheur et le naturel illuminent l’écran. Camille Cottin (Appelez mon agent) offre également une performance solide dans un rôle assez différent de ceux qu’elle a eu l’occasion de camper jusqu’à maintenant. Lumineuses, les scènes campées dans la forêt sont d’une grande beauté. En revanche, le récit apparaît décousu et l’ambiance du film est souvent gâchée par une trame musicale trop insistante. Rempli de bonnes intentions, Cœurs vaillants réussit tout de même à émouvoir.

Cœurs vaillants ★★★