DAY, Mireille



À Pointe-aux-Trembles, dans son sommeil, au CHSLD Le Cardinal, le 11 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée Mireille Day, retraitée de l'hôpital de Verdun.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Françoise et Monique, son frère Maurice, plusieurs neveux et nièces des familles Day et Carmel.La famille tient à remercier, chaleureusement, tout le personnel du CHSLD Le Cardinal pour les bons soins prodigués durant son séjour.