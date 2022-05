KOHLI, Sudhir



Le 19 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Sudhir Kohli, fils de feu Durga Devi et feu Mela Ram Kohli et époux de feu Philomène Gervais.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Normandeau, ses fils Yvan (Patrizia) et Vincent, ses soeurs feu Munni (Sat) et feu Rma (Brijesh), ses frères feu Biir (Kanta), Dev (Santosh), feu Kaptan (Usha) et feu Yashi (Pushpa), ses belles-soeurs Thérèse (feu Hyacinthe), Brigitte (feu Marc), ses beaux-frères feu Roc (feu Thérèse), feu Jérôme, feu Bruno (feu Noëlla), feu Dominic (Huguette), Denis (Alice), Florent, Julien (Emma), André (Ginette), et Jean (Jocelyne), tous ses neveux et nièces, tous leurs enfants, ainsi que ses amis.Les obsèques seront célébrées le jeudi 2 juin 2022 à 10h à l'église St-Claude, située au 80 rue Menier, Laval, H7N 1V6.La famille vous remercie de votre chaleureuse présence, ainsi que le personnel de l'hôpital Cité de la Santé pour leur accompagnement et gentillesse.