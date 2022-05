Darren Helm: L’homme des grandes occasions

Il y a 13 ans, Darren Helm envoyait les Red Wings de Detroit en finale de la Coupe Stanley avec un but gagnant de la plus haute importance. Vendredi soir, le vétéran l’a fait à nouveau, cette fois en demi-finale d’association et dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado.

L’attaquant de 35 ans a dénoué l’impasse de 2 à 2 avec son premier filet en séries depuis avril 2016. Cette réussite avec seulement six secondes à compléter au temps régulier a sonné le glas pour les Blues de St. Louis, qui ont été vaincus en six matchs.

«Nous avions trois gars qui fonçaient au filet, et je suivais derrière. La passe a rebondi sur la bande, je voulais seulement envoyer la rondelle au filet, et ç’a trouvé une façon de rentrer», a raconté Helm en conférence de presse après la rencontre.

«C’était génial. Nous y avons cru pendant toute la soirée. Nous tirions de l’arrière la plupart du temps.»

Helm n’est pas étranger à ces buts décisifs. En 2009, il avait marqué en prolongation pour permettre aux Wings de vaincre les Blackhawks de Chicago en cinq duels et atteindre la finale. Les représentants du Michigan s’étaient alors inclinés contre les Penguins de Pittsburgh.

Cette disette de 13 ans entre ces deux buts déterminants en séries est la deuxième plus longue de l’histoire, derrière celle de 16 ans d’Adam Oates.

Enfin la finale d’association

L’Avalanche avait été éliminée en deuxième ronde lors des trois dernières saisons. Nul doute qu’il s’agit d’un grand soulagement pour les joueurs.

«Ça signifie beaucoup, a avoué Nathan MacKinnon. Je crois qu’il a vraiment fallu apprécier cette aventure. C’est ce qu’il y a de plus important quand nous reviendrons sur ce parcours, et de s’être rendus jusque-là. Il n’y aura bientôt plus que quatre équipes et évidemment, le travail n’est pas encore terminé, mais c’est un grand exploit pour nous.»

«Il y a eu des moments sombres. C’est bien de franchir le pas, a ajouté celui qui a été tout simplement spectaculaire avec sept points en six matchs contre les Blues. On dirait que nous les avons dominés pendant toute la série. Nous avons connu de dures périodes, mais nous avons joué un bon 60 minutes ce soir [vendredi].»

Le prochain tour sera un autre défi pour les «Avs», qui croiseront le fer avec les Oilers d’Edmonton. Leur dernière confrontation en séries remonte à 1998. Bien entendu, les amateurs de hockey salivent déjà à l’idée de ce bras de fer entre MacKinnon et Connor McDavid.