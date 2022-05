COULOMBE, Raynald



Le 20 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raynald Coulombe, de Joliette. Il était l'époux de feu Micheline Guilbault.Il laisse dans le deuil ses enfants : Annie (feu Jocelyn Pothier), Raynald, Yannick (Johanne Landry), Alec (Maryse Crevier), Pierre (Stéphanie Lacroix); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de M. Coulombe accueillera parents et amis le dimanche 5 juin dès 9h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne célébration de la vie aura lieu à la chapelle du centre funéraire, le dimanche 5 juin à 11h.