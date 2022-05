BOURDON, Dinora (née Lord)



De Longueuil, le 8 janvier 2022, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée Dinora Lord Bourdon, épouse de feu Lucien Bourdon.Elle laisse dans le deuil ses sept enfants: Lionel (Francine Bonin), Guy (Marielle Garand), Jacques (Pierre Dupuis), Serge, Nicole, Yolande (Georges Duclos), Huguette (Serge Brodeur), ses sept petits-enfants, quatorze arrière-petits-enfants, un arrière-arrière-petit-enfant, sa soeur Gisèle (feu P-Émile Béliveau), ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 11 juin 2022 de 10h à 14h, suivi d'un hommage religieux à la chapelle de505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5(450) 463-1900