Entre effet armure, simplicité et originalité, voyez les plus belles tenues de Cannes

Depuis une dizaine de jours, le Festival de Cannes bat son plein dans le sud de la France avec la traditionnelle ribambelle de stars qui épatent, bon an mal an, vêtues de pièces uniques, de robes haute couture ou de créations venant à peine d’être présentées sur les passerelles des plus grands défilés. Alors que les actrices et les top-modèles internationaux nous avaient habitués à des robes extravagantes et des traînes interminables, voilà que le courant de cette 75e édition oscille entre des créations aux effets métalliques près du corps qui confèrent des allures de gladiatrices, des touches ludiques et la démonstration que la simplicité peut aussi nous propulser parmi les plus belles tenues des célébrations.

Couleurs vitaminées

Les créations de couleurs étaient toutes aussi spectaculaires par leur vibrance que par leur excentricité. On retient, entre autres, la robe Gucci qui agence le rouge et le fuchsia enfilée par Rebecca Hall, membre du jury cannois, la tenue « baiser » de Jeanne Cadieu issue de la collection Loewe et une Isabelle Huppert qui adopte ici une autre silhouette monochrome Balenciaga.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Simples et magnifiques

Certaines créations sont idéales pour mettre en scène des colliers extraordinaires. Alors que Sara Sampaio a opté pour une robe de chiffon noir de Pinko comme écrin pour son collier Messika, Anne Hathaway a joué la brillance subtile des paillettes blanches de ce deux-pièces Armani Privé pour illuminer une pièce d’exception de Bulgari.

Photo AFP

Photo AFP

Les gladiatrices

Telles des gladiatrices, elles ont été nombreuses à se glisser dans des créations « armures » signées Louis Vuitton, dont la tenue cuivrée d’Alicia Vikander, l’effet cratères de Jennifer Connelly et le corsage en latex de Léa Seydoux. À cela s’ajoutent la robe effet lamellaire d’Eva Longoria conçue par Cristina Ottaviano, la robe tressée de Nadine Leopold griffée Zuhair Murad, la robe cage de Balmain pour Cara Delevingne, sans oublier la silhouette trompe-l’œil d’Yseult imaginée par Daniel Roseberry chez Schiaparelli.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Les originales

Toujours aussi unique, Tilda Swinton a puisé cette robe sirène chemise-tuxedo chez Alaïa, tandis que Lashana Lynch était vestale glissée dans cette robe Fendi.

Photo AFP

Photo AFP