GIGUÈRE, Andrée (née Guérin)



À Montréal, le vendredi 20 mai 2022 est décédée paisiblement, Madame Andrée Giguère (née Guérin), à l'Institut de Cardiologie de Montréal des suites d'un accident cardio-respiratoire.Épouse de feu Ulric Giguère, elle laisse dans le deuil ses trois enfants François, Bernard (Lizanne Valois) et Renée (Jean-Louis Lalonde), ses petits-enfants Stéphanie, Elizabeth et Nicolas, sa soeur Louise (Gilles Lacoste), son frère Gilles, ses belles-soeurs Denise et Diane ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle sera exposée le vendredi 3 juin chez Urgel Bourgie au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, situé au 6700 rue Beaubien est, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Tous ceux qui l'ont connue sont invités à nous rejoindre et à partager leurs souvenirs, sans autre invitation.Nous tenons à remercier notre médecin de famille, Dre Claire Gagnon, pour l'attention indéfectible qu'elle a portée à la santé de notre mère durant les deux dernières décennies. Un grand Merci également à toute l'équipe de l'unité coronarienne de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour leurs bons soins, particulièrement au Dr François Simard et au résident Federico Swedzky pour leur soutien empreint d'humanité. Pour cette raison, au lieu de fleurs, nous invitons toute personne intéressée à faire un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.