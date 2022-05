DUQUETTE, Robert



Le mardi 17 mai 2022, entouré de ses amours, est décédé M. Robert Duquette.Il laisse dans le deuil et une profonde tristesse, son épouse des 55 dernières années Madame Lise Racicot Duquette, son fils Stéphane (Karine Tourangeau), sa fille Annie-Josée (Luigi Rizzi), ses petits-enfants adorés William, Charlotte, Marina, Victoria et Cassandra ainsi que ses soeurs, sa belle-soeur, neveux et nièces, autres parents et amis.Président de l'ancienne compagnie familiale Les Tubes en Carton Polyrol Inc, il a fait 48 ans dans le domaine des pâtes et papiers. Homme de prestance et de classe, il était près de ses employés et de ses clients, il a su garder leur fidélité et leur respect par sa gentillesse, son professionnalisme et son intégrité.Grand homme de famille, il fut un époux, un père et un grand-père merveilleux, protecteur, aimant et généreux. Son départ laisse un grand vide mais après un long combat contre la maladie, il est enfin libéré et en paix.La famille tient à remercier Mme Jocelyne St-Onge pour son accompagnement ainsi que tout le personnel du CHSLD de la Côte Boisée pour leurs soins.Selon ses volontés, la famille vous accueillera en présence de ses cendres, vendredi le 3 juin 2022 de 10h à 13h, au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEs'en suivra la messe à l'église St-Henri de Mascouche à 13h30 et ensuite un retour au salon pour un goûter.Des dons pour le Parkinson (Parkinson Québec) seraient appréciés.