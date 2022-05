FAILLE, Céline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Céline Faille survenu le 23 mars 2022 à l'âge de 63 ans.Elle laisse dans le deuil ses parents Claude Faille et Suzanne Dalcourt, ses trois enfants et leurs conjoints Michel (Kim), Christine (Daniel) et Geoffroy (Victoria), son petit-fils Laurent, ses frères Gilles et André, sa soeur de coeur Manon et son fils Jonathan ainsi que plusieurs autres parents et proches.La famille recevra les condoléances à l'église Coeur-Immaculé-de-Marie, 6300 rue Laurendeau, Montréal, le vendredi 3 juin 2022 à 10h. Les funérailles suivront à 11h.La famille invite à faire parvenir des dons au Centre des femmes du Haut-Richelieu de St-Jean-Sur-Richelieu.