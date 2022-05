BLONDIN, Michel



De Mont Saint-Grégoire, autrefois de la région de Montréal, le 13 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Michel Blondin, fils de feu Marie-Claire Lamontagne et de feu Wilbrod Blondin.Il laisse dans le deuil ses fils Marc-Olivier (Myriam) et Julien-Michel (Laurence), ses petits-enfants Charlie, Maxence, Elliot et Anne, ses frères et soeurs Denise, Denis, Marguerite, Gisèle, Cécile, feu Daniel ''Serge'', René, Robert ''W'', feu Marie-Claire #2, Christiane, Noël, Gilles et France, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 juin 2022 de 9h à 11h sous le Chapiteau du Cimetière de Laval, 5505 Rang du Bas-Saint-François, Laval, H7C 0G3. L'inhumation suivra.