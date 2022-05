LAPOINTE, Françoise

(née Ouimet)



À Montréal, le 14 mai 2022, à l'âge de 91ans, est décédé Madame Françoise Ouimet Lapointe, tendre épouse de feu Jacques Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Raynald), Francine et Daniel (Marguerite), ses petits-enfants Geneviève (Bruno), David, Julie (César) et Marjorie, ses arrière-petits-enfants Marie-France, Gabriel et un petit garçon à venir.Elle sera aussi regrettée par Madeleine Gignac, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch Côte-de-Liesse, St-Laurent,le samedi 4 juin de 10h à 14h. Un hommage lui sera rendu au salon à 14h suivi de l'inhumation au cimetière en ce même lieu.